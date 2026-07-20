Operando há dois anos no bairro São João, em Porto Alegre, o L'unico Restaurante lançou recentemente um novo formato dentro do negócio. O brunch aos sábados foi uma estratégia desenvolvida para captar um público diferente dos antigos frequentadores do local, além de usar a operação em um horário em que a estrutura ficava ociosa. Leia a matéria completa.
Vídeos
Brunch estilo norte-americano é novidade em restaurante de Porto Alegre
Operando no formato à la carte, todas as opções do cardápio são artesanais
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login