17 Julho 2026

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Piquenique com lhamas é opção de turismo em Viamão

Em uma propriedade de 73 hectares, o Lhamastchê foi inaugurado há nove meses

Nativas da Cordilheira dos Andes, lhamas e alpacas encontraram um novo lar longe de casa. Em uma propriedade de 73 hectares em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o Lhamastchê Leia a matéria completa se tornou um espaço voltado à criação, ao bem-estar animal e ao turismo rural.