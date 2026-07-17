Nativas da Cordilheira dos Andes, lhamas e alpacas encontraram um novo lar longe de casa. Em uma propriedade de 73 hectares em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o Lhamastchê se tornou um espaço voltado à criação, ao bem-estar animal e ao turismo rural. Leia a matéria completa.
Vídeos
Piquenique com lhamas é opção de turismo em Viamão
Em uma propriedade de 73 hectares, o Lhamastchê foi inaugurado há nove meses
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login