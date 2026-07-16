Date de amigas - episódio 1: café com cerâmica

É com ênfase na criatividade que a franquia originária de Minas Gerais chega a Porto Alegre. O estabelecimento propõe uma experiência que mescla

cafeteria e arte por meio da pintura de cerâmicas em um ambiente pensado para ser aconchegante e independente das telas de celulares. De forma integrada à vivência criativa, o empreendimento oferece um cardápio que conta com doces e salgados. Leia a matéria completa. De forma integrada à vivência criativa, o empreendimento oferece um cardápio que conta com doces e salgados.