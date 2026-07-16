Cafeteria de Viamão migra para o Bom Fim

É no bairro Bom Fim, na tradicional rua Felipe Camarão, que um negócio recém-chegado de Viamão se estabeleceu. A Bets Bakery aposta em produtos artesanais e em receitas familiares para oferecer um menu repleto de doces.

Diovanni Cardoso, empreendedor à frente do negócio, destaca que a vinda para a Capital impactou o tipo de movimentação, sendo necessário repensar estratégias e modos de funcionamento. Enquanto o consumo na cidade da Região Metropolitana acontecia principalmente durante a semana, na nova localização é justamente ao contrário.