Operando há mais de 50 anos, o Ratskeller Baumbach, tradicional restaurante alemão na Zona Norte de Porto Alegre, entra em uma nova fase. Recentemente, a família lançou uma nova marca com a proposta de se aproximar do público mais jovem, o Heim by Ratskeller. Operando há cerca de um mês, os resultados do novo negócio já representam 10% do faturamento total do restaurante. Leia a matéria completa.
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Restaurante alemão lança marca de delivery com foco nos jovens
A Heim é a nova marca do Ratskeller, que opera há mais de 50 anos na Capital
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