14 Julho 2026

Vídeos

Restaurante alemão lança marca de delivery com foco nos jovens

A Heim é a nova marca do Ratskeller, que opera há mais de 50 anos na Capital

Ratskeller Baumbach Heim by Ratskeller . Operando há cerca de um mês, os resultados Leia a matéria completa do novo negócio já representam 10% do faturamento total do restaurante. Operando há mais de 50 anos, o, tradicional restaurante alemão na Zona Norte de Porto Alegre, entra em uma nova fase. Recentemente, a família lançou uma nova marca com a proposta de se aproximar do público mais jovem, o. Operando há cerca de um mês, os resultados