Depois de ter perdido sua cozinha em razão da enchente que atingiu Porto Alegre em maio de 2024, a empreendedora e palestrante Paula Moraes trouxe de volta à Capital seu sonho antigo, a True Bites (@truebites.co), doceria inclusiva focada em itens autorais — sem açúcar, sem trigo e sem leite —, operando agora em um espaço compacto de aproximadamente 14m², no Moinhos de Vento. Leia a matéria completa.
Vídeos
Confeitaria saudável é novidade no Moinhos de Vento
Após perder tudo nas enchentes, a empreendedora retoma a operação dois anos depois
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login