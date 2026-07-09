Engraxate, sapateiro e costureiro: conheça empreendedores que mantêm ofícios há décadas

Cada vez mais difíceis de encontrar, alguns negócios sobrevivem na contramão das transformações do mercado. A aceleração do consumo, especialmente no setor da moda, reduziu a procura por serviços de reforma, conserto e manutenção de peças, enquanto a produção em larga escala e a troca constante de produtos mudaram os hábitos dos consumidores. Como consequência, profissões que antes faziam parte do cotidiano passaram a ser cada vez mais raras.