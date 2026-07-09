Vídeos

Engraxate, sapateiro e costureiro: conheça empreendedores que mantêm ofícios há décadas

Mantendo tradições que atravessam gerações, empreendedores oferecem serviços que vão na contramão das tendências
Cada vez mais difíceis de encontrar, alguns negócios sobrevivem na contramão das transformações do mercado. A aceleração do consumo, especialmente no setor da moda, reduziu a procura por serviços de reforma, conserto e manutenção de peças, enquanto a produção em larga escala e a troca constante de produtos mudaram os hábitos dos consumidores. Como consequência, profissões que antes faziam parte do cotidiano passaram a ser cada vez mais raras. Leia a matéria completa
Cada vez mais difíceis de encontrar, alguns negócios sobrevivem na contramão das transformações do mercado. A aceleração do consumo, especialmente no setor da moda, reduziu a procura por serviços de reforma, conserto e manutenção de peças, enquanto a produção em larga escala e a troca constante de produtos mudaram os hábitos dos consumidores. Como consequência, profissões que antes faziam parte do cotidiano passaram a ser cada vez mais raras. Leia a matéria completa
 