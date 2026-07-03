03 Julho 2026

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Três dicas de Maria Homem para um bom líder

A escritora e psicanalista compartilha três pilares fundamentais para uma boa liderença

Leia a matéria completa Quais são os três pilares fundamentais para um bom líder? Maria Homem, psicanalista e escritora, discute o tema em seu livro 'Procura-se: Uma nova liderança para um novo tempo'. Ela aborda a evolução do papel do líder, enfatizando a importância da escuta, empatia e propósito. Segundo Maria, o desafio atual é integrar razão e emoção, reconhecendo a diversidade e o hibridismo nas equipes. A liderança contemporânea deve valorizar atributos como honestidade e autoconhecimento para enfrentar as mudanças rápidas do mundo.