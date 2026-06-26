Cafeteria une Minas Gerais e Estados Unidos em Porto Alegre

A Uai Why, cafeteria que une as culturas mineira e norte-americana, comemora dois anos de operação em Porto Alegre. Com unidades no Bom Fim e Moinhos de Vento, a cafeteria vende mais de 500 cafés gelados e pães de queijo por mês. Recentemente, lançou dois rótulos de cafés especiais, Vera Lúcia e Tootsie, homenageando familiares dos fundadores Claudenir e Kylie Ferreira. O cardápio inclui pães de queijo, apple pie, banana bread, cookies e bebidas como lattes de crème brûlée e limonada americana. Leia a matéria completo.
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