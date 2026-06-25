O setor pet brasileiro vem demonstrando uma vitalidade expressiva ao longo da última década. Segundo levantamento do Sebrae, a abertura de micro e pequenas empresas voltadas a animais de estimação cresceu 22% entre 2023 e 2025, somando 41,6 mil novos empreendimentos no período. O mercado, que já movimenta cerca de R$ 77 bilhões, de acordo com a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), consolida o cuidado com pets como um dos segmentos mais dinâmicos da economia nacional. Leia a matéria completa.
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Empreendedores de Porto Alegre criam soluções para o mercado pet
De novos negócios a grandes players, empresas de diferentes portes atendem à crescente demanda por produtos e serviços voltados para pets
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