Empreendedores de Porto Alegre criam soluções para o mercado pet

setor pet brasileiro

cresceu 22% entre 2023 e 2025

41,6 mil novos empreendimentos

vem demonstrando uma vitalidade expressiva ao longo da última década. Segundo levantamento do Sebrae, a abertura de micro e pequenas empresas voltadas a animais de estimação, somandono período. O mercado, que já movimenta cerca de R$ 77 bilhões, de acordo com a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), consolida o cuidado com pets como um dos segmentos mais dinâmicos da economia nacional.