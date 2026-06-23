Estúdio de Porto Alegre realiza reconstrução da aréola para pacientes pós-câncer de mama

O Rio Grande do Sul possui a terceira maior incidência de câncer de mama do Brasil. Os dados apontados pelo Boletim Epidemiológico da Situação do Câncer de Mama no Estado do RS de 2025, da Secretaria de Saúde do Estado, apontam que, em 2024, o Rio Grande do Sul registrou mais de 4,8 mil novos casos da doença. O tratamento do câncer de mama é um processo longo, tendo a mastectomia, cirurgia que realiza a retirada da mama, como parte de alguns protocolos. O mesmo procedimento, que possui diferentes classificações conforme cada caso, também é realizado em mulheres sem diagnóstico da doença, mas com predisposição genética, além de ser utilizado em cirurgias de afirmação de gênero, conhecidas como mastectomia trans. Leia a matéria completa.
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