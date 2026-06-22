Clássico de Porto Alegre, restaurante Fontana passará por ampliação

Mais de 300 lugares ao todo, hall para eventos e espaço pet são algumas das novidades previstas na imponente reforma do tradicional, situado na rua Venâncio Aires, nº 1085, no entorno da Redenção. Quem está por trás das melhorias é Rafael Brói, segunda geração da família nos negócios. A operação agregará o espaço ao lado do atual endereço, ampliando a capacidade de atendimento.