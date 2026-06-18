Rota das Cafeterias movimenta negócios em Porto Alegre

Há pouco mais de uma semana, aconteceu a quarta edição do, um dos maiores eventos de cafés especiais no Sul do Brasil. Ao longo de três dias, o evento reuniu cerca de 20 mil pessoas e um total de 40 marcas expositoras no BarraShoppingSul. O período pós-festival é marcado pela Rota das Cafeterias, que, em 2026, chega a um recorde ao reunir 39 negócios. Só no último ano, em quatro meses de ação, foram movimentados R$ 300 mil nos cafés locais, com um público aproximado de 1,5 mil pessoas.