Localizado na rua General João Telles, próximo ao Parque Farroupilha, está o Giro Bar, um negócio que opera há dois meses reunindo o movimento das avenidas próximas e do Bairro Bom Fim. Ocupando o espaço da calçada, o local foi nomeado pensando no movimento e no público diverso que atende, ofertando cardápio autoral, bebidas e promovendo eventos. Leia a matéria completa.
Vídeos
Novo bar do Bom Fim aposta na parceria com negócios do entorno
O negócio surgiu a partir da experiências dos sócios como clientes
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login