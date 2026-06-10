O que correr uma maratona e empreender tem em comum? Treinar para uma maratona de 42 Km pode proporcionar muitos aprendizados para quem empreende. Fernanda Berté, à frente do Brita e do Sofia Karaokê, correu a Maratona Internacional de Porto Alegre e trouxe os principais insights sobre correr e tocar um negócio. Leia o conteúdo completo.
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O que correr uma maratona e empreender tem em comum
Empreendedora e maratonista, Fernanda Berté traça paralelos entre tocar um negócio e correr longs distâncias
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