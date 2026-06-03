03 Junho 2026

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Resiliência e organização: o que correr uma maratona e empreender tem em comum

Fernanda Berté é empreendedora à frente do Brita Bar e Sofia Karaokê e maratonista

Fernanda Berté é empreendedora à frente do Brita Bar e Sofia Karaokê e maratonista. Neste fim de semana, correu pela primeira vez os 42km da Maratona Internacional de Porto Alegre. Para ela, corrida e empreendedorismo s têm muito mais em comum do que parece. Confira os insights da empreendedora:



1 – Tenha ajuda de bons profissionais

Na empresa, as pessoas que fazem a gestão junto contigo precisam complementar habilidades que, muitas vezes, a gente não consegue dar conta sozinho.

Na corrida é igual: ter professores experientes, fisioterapeutas ou uma boa orientação faz o caminho ser muito melhor, menos sofrido e evita erros que custam caro lá na frente.



2 – Respeite o descanso

Existe uma ideia de que resultado vem só de muito esforço, mas isso não é verdade.

Na corrida, o descanso é super importante para recuperar e evita o desgate do corpo. No empreendedorismo, parar um pouco, tirar férias ou até desacelerar em determinados momentos pode ser essencial pra voltar melhor, com clareza e evitar esgotamento.



3 – Organização e rede de apoio

Tanto empreender quanto se preparar pra uma prova longa exigem muito tempo da nossa vida pessoal.

Por isso, contar com pessoas que apoiem esse processo, como família, amigos, equipe, sócios, faz muita diferença. Ninguém constrói uma empresa ou termina uma maratona completamente sozinho, a gente sempre precisa de outras pessoas.



4 – Resiliência

Pra mim, a resiliência não é aprender a sofrer o tempo todo. É entender que momentos difíceis existem.

As vezes é preciso parar, repensar a rota, dar dois passos pra trás pra conseguir avançar.

Na corrida por exemplo, isso evita lesões por excesso de treino. Nos negócios, pode significar reduzir custos, mudar estratégias ou atravessar uma fase difícil pra colher resultados melhores la na frente.



Empreender e correr me ensinam todos os dias que não é sobre velocidade o tempo inteiro. É sobre constância, adaptação e continuar mesmo quando o processo fica difícil. Porque no fim, tanto nos negócios quanto na corrido o objetivo é chegar mais longe e não mais rápido!