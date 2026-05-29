Devolver a autoestima e transformar o "boné como escudo" em apenas um acessório opcional. É com essa premissa que o barbeiro Gabriel Steinert, fundador da Call Barber Shop (@call.barbershop), na Cidade Baixa, vem mudando a vida de homens que sofrem com a calvície, em especial o público jovem, trazendo soluções capilares não cirúrgicas. Leia a matéria completa.
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Barbearia da Cidade Baixa aposta em próteses capilares
A Call Barber Shop opera na Cidade Baixa com serviços diversos pensados para a beleza masculina
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