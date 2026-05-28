Bares e cafés criam ações especiais para a Maratona Internacional de Porto Alegre

Não é de hoje que a corrida virou febre nas redes sociais e passou a ser, para além de uma atividade física, um status. De amadores a profissionais, os atletas compartilham nas redes sociais suas rotinas de treino, alimentação e preparação no geral. Em Porto Alegre, a corrida virou oportunidade de negócio para alguns empreendedores, que apostam nos grupos de assessoria, nas marcas de acessórios, entre outros empreendimentos. Leia a matéria completa.
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