28 Maio 2026

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Bares e cafés criam ações especiais para a Maratona Internacional de Porto Alegre

A Maratona Internacional de Porto Alegre acontece neste fim de semana

De amadores a profissionais, os atletas compartilham nas redes sociais suas rotinas de treino, alimentação e preparação no geral . Em Porto Alegre, a corrida virou oportunidade de negócio Leia a matéria completa Não é de hoje que a corrida virou febre nas redes sociais e passou a ser, para além de uma atividade física, um status.. Em Porto Alegre, a corrida viroupara alguns empreendedores, que apostam nos grupos de assessoria, nas marcas de acessórios, entre outros empreendimentos.