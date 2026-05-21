Boteco inspirado pela Copa do Mundo é novidade do Grupo Leiteria em Porto Alegre

O Grupo Leiteria está prestes a inaugurar o Buteco do Leite, um novo espaço em Porto Alegre inspirado na cultura dos tradicionais botecos cariocas. Com capacidade para 280 pessoas, o local foi projetado para ser um ponto de encontro durante a Copa do Mundo, oferecendo estrutura de transmissão esportiva. A casa, localizada em uma construção de 80 anos na avenida Nova York, preserva elementos históricos e promete uma experiência que vai além dos jogos, com foco em chope e petiscos clássicos. A abertura está prevista para a próxima semana.