Empreendedora transforma pedaços de azulejos encontrados na orla do Guaíba em acessórios

Em um espaço dentro de um apartamento familiar de frente para a Orla do Guaíba,

a Brinco de Azulejo ganha forma. A marca está em operação desde 2022, com produção e venda de acessórios feitos a partir de matéria-prima residual.

A ideação do empreendimento veio a partir da educadora ambiental Flávia Luce .“S

ou uma apaixonada por esse tema, por mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente cuidar de nós mesmos