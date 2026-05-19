Em um espaço dentro de um apartamento familiar de frente para a Orla do Guaíba, a Brinco de Azulejo ganha forma. A marca está em operação desde 2022, com produção e venda de acessórios feitos a partir de matéria-prima residual. A ideação do empreendimento veio a partir da educadora ambiental Flávia Luce.“Sou uma apaixonada por esse tema, por mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente cuidar de nós mesmos”, explica. Leia a matéria completa.
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Empreendedora transforma pedaços de azulejos encontrados na orla do Guaíba em acessórios
A Brinco de Azulejo tem o upcycling como pilar
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