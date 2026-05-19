Empreendedora transforma pedaços de azulejos encontrados na orla do Guaíba em acessórios

Com a sustentabilidade como norte, muitos empreendimentos podem se conectar com ideais e práticas que possuem objetivos maiores. Dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) mostram que o Brasil pode chegar a produzir 8,02 bilhões de peças de roupa por ano , das quais grande quantidade é rapidamente descartada.

É com o intuito de melhorar este cenário que alguns negócios ganham vida com o upcycling . A prática consiste em utilizar a criatividade para ressignificar o propósito de algum material ou recurso , gerando algo novo de qualidade igual ou superior.

Em um espaço dentro de um apartamento familiar de frente para a Orla do Guaíba, a Brinco de Azulejo ganha forma. A marca está em operação desde 2022, com produção e venda de acessórios feitos a partir de matéria-prima residual. A ideação do empreendimento veio a partir da educadora ambiental Flávia Luce .“S ou uma apaixonada por esse tema, por mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente cuidar de nós mesmos ”, explica.

Coletando os cacos

Para Flávia, o negócio começou a tomar forma enquanto lidava com o processo de luto após o falecimento de seu pai. Ela detalha que a psicanálise teve um papel fundamental nesse momento que originou a Brinco de Azulejo. “É o que eu faço no divã da psicanálise. Escutar os meus cacos, os meus resíduos, as minhas dores", compara.

Nesse contexto, e la iniciou na prática de fazer caminhadas pela beira da praia de Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre, e coletar pedrinhas para arremessar na água, atividade que costumava fazer com o pai. Segundo a empreendedora, com o tempo seu olhar evoluiu. “A minha compreensão já era outra e eu não via mais uma pedrinha, eu via um azulejo com uma pétala , com uma flor, um piso cerâmico com uma textura. Eu não jogava, colocava no bolso e ia guardando”, explica.

Nas redes sociais, ela descobriu o beachcombing , a atividade de coletar itens nas praias, que podem ser trazidos, principalmente, pelas marés. Após iniciar na prática, ela optou por explorar a possibilidade de monetizar e produzir itens novos com estes materiais. Para ela, o potencial desses fragmentos de se tornarem acessórios era claro: “ uma bióloga que, na infância, gostava de fazer acessórios. Então, eu já sabia mais ou menos o que fazer”. Hoje, a educadora ambiental atua só com a marca, produzindo e vendendo os produtos, participando de eventos, e evoluindo na formação em joalheria contemporânea.

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O investimento inicial de Flávia para iniciar as atividades da marca se concentrou em insumos básicos como pinos e cola, adquiridos no centro da cidade. No momento, ela está implementando características da joalheria na Brinco de Azulejo. Por isso, passa a investir em ferramentas que descreve como sendo "muito custosas" . "E sses insumos, por enquanto, estou adquirindo. Mas estou aprendendo eu mesma a fazer os pinos, vou fazer as joaninhas dos broches com o fio de aço. Isso é o que a formação em joalheria está me proporcionando”, conta.

Materiais encontrados na Orla do Guaíba são insumos para as peças Nathan Lemos/JC

Processo de coleta e produção

No momento, a empreendedora explica que a produção da marca segue um estilo lento, já que ela busca aproveitar o processo de confecção de cada produto . Entre os principais itens à venda no catálogo estão brincos, anéis e cordões , produzidos com materiais como cacos, fragmentos de azulejos e cerâmica e vidro. Os resíduos têxteis utilizados incluem produtos orgânicos, principalmente o algodão. "É melhor que um resíduo não-orgânico. Para a Brinco de Azulejo , vejo que traz mais força para a proposta”, detalha.

Os fragmentos e cacos representam a principal matéria prima para a produção. Esse material vem principalmente da prática de beachcombing , parcerias com antiquários e relações com diversas pessoas que, quando coletam materiais, repassam para a microempreendedora.

A marca também oferta o serviço de transformar fragmentos trazidos pelos próprios clientes em joias com valor emocional. Como é o caso de um brinco produzido para uma cliente que buscava acessórios feitos a partir de pedrinhas colhidas pelo seu filho em uma praça. “O filho já cresceu, isso já faz três anos, e ela está com aquele brinco daquela memória na pracinha”. Esses produtos podem ser adquiridos por encomenda.

Desafios de empreender

Ela enxerga como maiores desafios do seu empreendimento sustentável a valorização dos produtos, considerando, principalmente, os processos existentes para o resultado final. “ É o tempo do processo, quanto gasto de tempo lá nas margens, recolhendo esses resíduos, fazendo esses contatos com as pessoas.” A margem de lucro também representa um desafio. Hoje , uma parte considerável dele retorna para as necessidades de formação da empreendedora. “O desafio é essa sustentação de não desistir, é com esse desejo de continuar" , expõe.

A oportunidade de ensinar através da marca é um dos pilares centrais da Brinco de Azulejo , permitindo que a fundadora conecte os seus anos de experiência na educação com o seu novo percurso como microempreendedora . A dedicação à marca atraiu a atenção de grandes instituições e associações. Ela é frequentemente convidada para ministrar palestras e oficinas . Para Flávia, o upcycling representa essa conexão entre a educação ambiental e o seu produto, sendo uma forma de mostrar a importância de valorizar aquilo que os seres humanos tiram do meio ambiente. " O upcycling é o que nos dá essa possibilidade de ver a potência que tem esses materiais . Eu valorizo toda a história dele" , pontua.

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