Sequência de brigadeiros é aposta de negócio no Moinhos de Vento

A Chic Brigadeiro, que opera desde 2012 na Capital, apostou na sequência de brigadeiros como uma novidade. Carla Wypych de Castro é o nome à frente do negócio, que opera em uma casa de mais de 80 anos no bairro Moinhos de Vento. A sequência acontece aos fins de semana e promete uma experiência de aniversário de criança com direito a salgados, bolos, brigadeiros e uma surpresa da chef no fim. Leia a matéria completa.