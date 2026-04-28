Sequência no Moinhos de Vento conta com brigadeiros e bolos finalizados na hora

Tem negócios que nascem do encerramento de um ciclo na vida do empreendedor. Esse é o caso de Carla Wypych de Castro, à frente da Chic Brigadeiro, inaugurada em 2012 em Porto Alegre, na cozinha da empreendedora. A ex-comissária de bordo resolveu que era momento de mudanças quando a companhia aérea em que atuou por 15 anos, a Varig, fechou as portas.



Hoje, 14 anos após o início da operação e com o negócio já consolidado, Carla aposta em um novo momento: a sequência da Chic Brigadeiro. A ideia é levar aos fins de semana uma experiência de aniversário de criança com direito a salgados, bolos, brigadeiros e uma surpresa da chef no fim . Junto à novidade, o local inaugurou oficialmente o segundo andar da casa de 80 anos onde opera no bairro Moinhos de Vento.



A nova proposta do negócio segue a mesma linha de pensamento que Carla tinha quando apostou no empreendimento. “Quando surgiu essa ideia de trabalhar com os brigadeiros, pensei ‘se é para fazer algo, vou entregar um produto diferenciado’, porque sempre viajava muito e trazia ingredientes de fora, comprava em outros lugares o que gostava e usava nas receitas”, compartilha a empreendedora sobre sua paixão por doces que começou ainda na infância.

A ação ocorre somente aos sábados, das 14h às 18h, e custa R$ 79,90 FABIOLA CORREA/JC



“Depois que saí da Varig, trabalhei na agência de publicidade do meu marido. Mas não era o que eu gostava de fazer. Desde criança, fazia biscoitinhos para dar de presente de Natal para a família e para ter uma renda extra”, explica Carla, comentando que já realizava cursos no segmento, desde a adolescência. “Depois que saí da Varig, trabalhei na agência de publicidade do meu marido. Mas não era o que eu gostava de fazer. Desde criança, fazia biscoitinhos para dar de presente de Natal para a família e para ter uma renda extra”, explica Carla, comentando que já realizava cursos no segmento, desde a adolescência.

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No início da marca, as pessoas só queriam os clássicos brigadeiros preto e branco. “Pensei: se é para fazer isso, vou fazer os melhores.” Foi assim que Carla começou a pesquisar e desenvolver as receitas. Inicialmente, a empreendedora trazia chocolates de São Paulo para produção das receitas. A experiência na agência de publicidade trouxe benefícios, já que a própria desenvolveu a identidade da marca. “Antes de enrolar o primeiro brigadeiro, já tinha todo o manual de marca pronto. Já tinha toda a empresa estruturada na minha cabeça. E eu sigo fazendo a mesma receita que eu fazia lá atrás quando comecei.”



Os dois primeiros anos de operação aconteceram na cozinha de casa, até que o crescimento da demanda levou à abertura do primeiro espaço físico. A expansão aconteceu de forma orgânica, guiada principalmente pelo comportamento dos clientes, que passaram a pedir novos produtos e formatos de consumo. No início da marca, as pessoas só queriam os clássicos brigadeiros preto e branco. “Pensei: se é para fazer isso, vou fazer os melhores.” Foi assim que Carla começou a pesquisar e desenvolver as receitas. Inicialmente, a empreendedora trazia chocolates de São Paulo para produção das receitas. A experiência na agência de publicidade trouxe benefícios, já que a própria desenvolveu a identidade da marca. “. Já tinha toda a empresa estruturada na minha cabeça. E eu sigo fazendo a mesma receita que eu fazia lá atrás quando comecei.”Os dois primeiros anos de operação aconteceram na cozinha de casa, até que o crescimento da demanda levou à abertura do primeiro espaço físico. A expansão aconteceu de forma orgânica, guiada principalmente pelo comportamento dos clientes, que passaram a pedir novos produtos e formatos de consumo.

Como funciona a sequência



A sequência surge como um novo capítulo na trajetória da Chic Brigadeiro, pensado tanto para diversificar a experiência do cliente quanto para impulsionar o movimento da casa em um momento desafiador.



A proposta funciona como uma experiência gastronômica em etapas, inspirada em festas de aniversário infantis, mas com um toque autoral e sofisticado. O serviço acontece no segundo andar do espaço e tem capacidade para 22 pessoas por sessão.



A experiência começa com uma seleção de 10 tipos de salgados, pensados apenas como uma introdução, já que os doces são o grande destaque. Depois, o público é convidado a interagir com a Brigadeirinho, uma espécie de estação onde é possível montar o próprio doce, escolhendo entre brigadeiro branco, ao leite e diferentes coberturas .



Em seguida, entram os bolos caseiros, servidos na hora, com direito a caldas quentes finalizadas na frente do cliente. Na sequência, entra o rodízio de brigadeiros, o protagonista, com cerca de 10 sabores. Parte deles é fixa, enquanto a outra parte varia semanalmente, com combinações criativas como pink lemonade, red velvet, banoffee e torta de limão.



Para encerrar, há o chamado Momento da Chef, quando Carla apresenta uma criação especial, que pode mudar a cada edição. “É um espaço para trazer ideias novas, coisas diferentes que quero que as pessoas experimentem”, explica.



A sequência é à vontade e não tem tempo determinado. A ação ocorre somente aos sábados, das 14h às 18h, e custa R$ 79,90.

A sequência oferece 10 sabores de brigadeiros FABIOLA CORREA/JC

Desafios e superação



Manter um negócio ativo por mais de uma década no setor de confeitaria não é tarefa simples, e Carla define essa trajetória como resistência.



Desde a abertura da primeira loja, em 2014, viu concorrentes diretos surgirem e fecharem em poucos anos. Ao longo do caminho, enfrentou crises econômicas, mudanças de endereço, pandemia e até eventos extremos, como as chuvas intensas de maio de 2024, que causaram problemas estruturais no atual imóvel.

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Um dos momentos mais difíceis aconteceu em 2024, quando, prestes a inaugurar o novo espaço, o teto da casa, com mais de 80 anos, cedeu após uma forte chuva, destruindo parte da estrutura e do estoque. “Foi difícil passar por essa, ter que deixar um ponto que gostava muito. Assim que viemos para cá, o teto desabou e ficamos uma semana sem telhado, com a casa a céu aberto. Perdi estoque, perdi móveis”, se emociona a empreendedora ao lembrar do momento desafiador.



Além disso, a mudança de ponto comercial impactou diretamente o faturamento, com queda superior a 50%. A nova localização, embora mais alinhada ao estilo desejado, trouxe desafios como menor visibilidade e menos vagas de estacionamento.



Ainda assim, Carla encontrou formas de manter o negócio ativo, apostando em encomendas e no carrinho de brigadeiros para eventos, que ajudaram a sustentar a operação nos períodos de movimento mais baixo



A criação da sequência, nesse contexto, representa não apenas uma inovação, mas também uma estratégia de adaptação. “A gente precisa acompanhar as mudanças do mercado”, afirma. Um dos momentos mais difíceis aconteceu em 2024, quando, prestes a inaugurar o novo espaço, o teto da casa, com mais de 80 anos, cedeu após uma forte chuva, destruindo parte da estrutura e do estoque. “Foi difícil passar por essa, ter que deixar um ponto que gostava muito. Assim que viemos para cá, o teto desabou e ficamos uma semana sem telhado, com a casa a céu aberto. Perdi estoque, perdi móveis”, se emociona a empreendedora ao lembrar do momento desafiador.Além disso, a mudança de ponto comercial impactou diretamente o faturamento, com queda superior a 50%.Ainda assim, Carla encontrou formas de manter o negócio ativo, apostando em encomendas e no carrinho de brigadeiros para eventos, que ajudaram a sustentar a operação nos períodos de movimento mais baixoA criação da sequência, nesse contexto, representa não apenas uma inovação, mas também uma estratégia de adaptação. “A gente precisa acompanhar as mudanças do mercado”, afirma.

A operação fica na rua Tobias da Silva, nº 266 FABIOLA CORREA/JC

Endereço e horário de funcionamento

A Chic Brigadeiro está localizada na rua Tobias da Silva, nº 266, no bairro Moinhos de Vento. A doceria opera de segunda a sábado, das 12h às 18h30min.