A Leiteria Churrascada é a nova marca do Grupo Leiteria. O negócio opera no mesmo endereço da antiga cafeteria, na avenida 24 de Outubro. Em pouco mais de um mês, o espaço passou por uma reforma que repaginou todo o local. Com uma pegada mais western, a churrascaria aposta em conforto e no espeto corrido clássico, mas com foco na qualidade. Confira a matéria completa.
Novidade
Churrascaria com pegada western é novidade em Porto Alegre
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