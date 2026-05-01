Churrascaria com pegada western é novidade em Porto Alegre

A

Leiteria Churrascada

é a nova marca do

. O negócio opera no mesmo endereço da

antiga cafeteria

, na avenida 24 de Outubro. Em pouco mais de um mês, o espaço passou por uma reforma que repaginou todo o local.

Com uma pegada mais western, a churrascaria aposta em conforto e no espeto corrido clássico, mas com foco na qualidade