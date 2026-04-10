Prestes a completar dois anos de operação, a Villa Positano Pizzaria Spritz (@villapositanopizzeriaespritz), pizzaria clássica italiana localizada na Zona Sul de Porto Alegre, anunciou mudanças no negócio. Luciano Begni, empreendedor à frente da casa, inaugurou o empório da Villa Positano, além de apresentar outras novidades na operação. Leia a matéria completa.
Novidade
Pizzaria da Zona Sul de Porto Alegre abre empório com insumos italianos
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