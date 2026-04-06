Bar temático de agro e sertanejo abre em Porto Alegre

começou a operar há pouco mais de três mese na Capital. O ambiente, totalmente temático, conta com área interna e externa. O palco das apresentações fica na parte interna, e o espaço aposta na interatividade, com chapéus e cenários instagramáveis à disposição dos clientes. “O público que vem aqui se empolga muito. Tem gente que vem caracterizada, na tendência agro, mas também tem quem apareça de chinelo só para tomar uma cerveja — e pode entrar também”, afirma Cíntia Fernandes, uma das sócias da operação.