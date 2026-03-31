No Centro Histórico de Porto Alegre, três mulheres viram uma oportunidade na união de seus talentos e na percepção de uma carência entre outras empreendedoras. A Lux (@luxexperiencia), comandada por Dani Barcellos e pelas irmãs Larissa e Tatiana Brucki, transformou uma rede de indicações e parcerias em um negócio estruturado, com foco em imagem, autoestima e experiência. Leia a matéria completa.
Negócios
Empreendedoras de Porto Alegre criam serviço especializado para mulheres que une fotografia e beleza
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