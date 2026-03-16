Um bar saudável, que oferece smoothies com whey protein, sanduíches, sucos e shots detox, vem chamando a atenção do público que passa pela avenida Osvaldo Aranha. Trata-se da Nolie Now, que chegou há poucos dias ao Bom Fim, mas já almeja ser pioneira no mercado brasileiro de health bar, um conceito que surgiu nos Estados Unidos e tem como especialidade lanches rápidos e bebidas naturais voltadas ao bem-estar. Leia a matéria completa.
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Bar saudável é aposta de nova operação do Bom Fim
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