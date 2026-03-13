Os empreendedores Larissa Oliveira e Diego Limà são os nomes à frente do Nalu Care, salão de Esteio focado em cabelos com curvatura. Mais do que estética, o Nalu Care se tornou um espaço de pertencimento. Hoje, a clientela vem de diferentes cidades da Região Metropolitana e de Porto Alegre. “Não é sobre o valor em dinheiro. É sobre o valor da autoestima, sobre entender o quanto a tua beleza é importante. Mostrar que mulheres e homens negros podem ter acesso a espaços bem estruturados, podem celebrar a própria beleza e se sentir pertencentes”, reflete o empreendedor. Leia a matéria completa.
Novidade
Salão especializado em cabelos com curvatura abre em Esteio
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