A agência Uni Explorer Turismo é reconhecida como a empresa do Rio Grande do Sul que mais levou turistas ao Chile. Atualmente, a marca ocupa um lugar de destaque entre as agências gaúchas, mas há quatro anos a história era diferente. Recuperando-se da crise instalada no mundo inteiro devido à pandemia de Covid-19, o negócio, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, teve suas portas fechadas por dois anos e sete meses. A primeira viagem pós-pandemia foi organizada na mesa da casa do fundador, Uiliam Machado, ao lado da sócia Lisiane Silva. O lucro da primeira excursão serviu para pagar as contas de luz do escritório, que estavam atrasadas. Leia a matéria completa.
Negócios
Agência de turismo gaúcha foca no público 40+
