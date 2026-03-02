02 Março 2026

Viralizou

Viralizou: mistura de culturas é ativo de negócios

Cada país tem seus clássicos. Por aqui, de comida a artistas, não faltam cartões de visita para apresentar o Brasil: pão de queijo, feijoada, pastel, Ivete Sangalo, Pelé, samba.... A lista é longa. Em Porto Alegre, tem negócio que apostou nessa mistura de culturas como diferencial. O Uai Why nasceu da união de um mineiro e de uma norte-americana. Agora, a cafeteria abriu uma segunda unidade na Capital. O ponto no Moinhos de Vento opera junto a um salão de beleza também inspirado nos Estados Unidos.