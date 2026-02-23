O restaurante e pizzaria Italianíssimo, no Centro de Canoas, celebra mais de 40 anos de tradição na cidade. No início, o Italianíssimo trabalhava somente com pizzas à la carte. “Precisamos acompanhar as tendências e, com o tempo, o pessoal começou a pedir o rodízio, e passamos a oferecer em 1997”, explica Renato Valgoi, que comanda o negócio ao lado dos irmãos, Celso e Fátima Valgoi, e do cunhado, Fernando Spinelli. Leia a matéria completa.
Negócio Raiz
Negócio Raiz: conheça a pizzaria e restaurante Italianíssimo, que opera há 40 anos em Canoas
