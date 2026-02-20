20 Fevereiro 2026

Gastronomia

Após 12 anos de delivery, loja de pudim abre no Moinhos de Vento

Após 12 anos atuando no segmento de delivery, o pudim da Zuzu abriu sua primeira loja física no bairro Moinhos de Vento. O novo estabelecimento promete trazer uma experiência diferenciada para os amantes de pudim, oferecendo um cardápio variado, incluindo o “pudim do dia”. A iniciativa marca um novo capítulo na trajetória da marca, que busca expandir sua presença e conquistar novos clientes. Leia a matéria completa.