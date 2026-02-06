06 Fevereiro 2026

Novidade

Conheça a nova Banca do Holandês em Porto Alegre

A Banca do Holandês é conhecida por ser uma das operações centrais do Mercado Público de Porto Alegre e um dos negócios mais tradicionais da Capital com 107 anos de história. Há alguns anos, no entanto, o comércio vem crescendo e abrindo novas lojas pela cidade. Em janeiro, o bairro Bela Vista recebeu a mais nova unidade da banca. Com ticket médio mais alto e área ampla, com 450 m², o espaço tem novidades como ambiente para consumo interno e cafeteria. Leia a matéria completa.