19 Janeiro 2026

Negócios

Marca de kombucha de Porto Alegre projeta dobrar o faturamento

A TAO Kombucha, localizada em Porto Alegre, é pioneira na produção da bebida fermentada na América Latina. Em comemoração aos 10 anos de história, recentemente, a marca lançou uma linha de refrigerantes prebióticos e orgânicos. O lançamento é resultado de 14 meses de pesquisa para entregar um refrigerante limpo, funcional e com sabor. O novo produto da TAO conta com três sabores: abacaxi, morango e melancia e pink lemonade, todos preparados com frutas in natura. Leia a matéria completa.