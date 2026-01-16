Viralizou: esculturas de ETs ganham as redes e impactam negócios

Entre as margens de duas rodovias — BR 386 e RS 287 — na pequena Tabaí, no Vale do Taquari, o casal Gean e Juliane

arriscou mudar o rumo do próprio negócio para apostar em um produto inusitado que rapidamente ganhou espaço nos pátios e nas casas de muitos gaúchos: o ET de jardim .

“A decisão de começar a fazer os ETs foi um risco. Quando a gente viu a forma, no início, não deu muita bola. Eu mesma dizia: ‘isso é algo que a gente vai investir e não vai dar em nada’. Na época, eu não compraria um ET — hoje, já tenho o meu, exclusivo”, relata a empreendedora, que entrou no negócio há quatro anos com seu marido Gean Vedovatto, que idealizou a

Artefatos Vedovatto