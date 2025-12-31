31 Dezembro 2025

Inspiração

Conheça o Top 10 do GeraçãoE de 2025

Neste ano, não faltaram motivos para comemorar. O GeraçãoE celebrou 10 anos de fomento ao empreendedorismo, reforçando a missão de estar ao lado de quem faz a economia gaúcha. Foram inúmeras histórias que passaram pelas páginas do jornal impresso, ganharam cliques em geracaoe.com ou chamaram atenção nas nossas redes sociais. Mas 10 negócios foram destaque! Conheça, agora, os 10 empreendedores e empreendedoras do Top 10 do GeraçãoE de 2025. Leia a matéria completa.