A Croq D'or é a nova padaria da Capital dedicada ao croissant. Comandada pela chef Cristiane Owicki, a operação pretende trazer para Porto Alegre uma experiência típica parisiense. A partir de R$ 12,00, o tradicional croissant de massa semifolhada é o carro-chefe da casa. Além dele, o pain au chocolat ganha destaque no cardápio da padaria. Leia a matéria completa.
Conheça a nova padaria estilo francesa do bairro Moinhos de Vento
