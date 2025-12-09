09 Dezembro 2025

Novidade

Espaço oferece atividade física para crianças e adolescentes em Porto Alegre

Pensado para estimular a atividade física para crianças, o Montanha System Complex é novidade no Bourbon Country, em Porto Alegre. O negócio tem a proposta de unir artes marciais, treinamento acrobático, parkour e arvorismo em um ambiente lúdico, através da gamificação da aprendizagem – estratégia que torna a prática mais interativa. Leia a matéria completa.