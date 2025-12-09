A gastronomia porto-alegrense terá, em breve, um restaurante reconhecido por dois anos seguidos no Guia Michelin. O Paparoto Cucina, comandado pela chef Dayse Paparoto, deve abrir as portas ainda em dezembro no novo Bourbon Carlos Gomes. O restaurante será o primeiro do negócio fora de São Paulo, onde operam três unidades. Leia a matéria completa.
Novidade
Dayse Paparoto, campeã do MasterChef, abre restaurante em Porto Alegre
