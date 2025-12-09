09 Dezembro 2025

Ceia de Natal do Machry é tradição em Porto Alegre há 20 anos

O cardápio de Natal do Machry Armazém e Bistrô (@machryoficial) já se tornou tradição. O menu conta com opções de entradas, assados, saladas e guarnições, tortas salgadas e doces. O peru DIY, de 4kg, custa R$ 799,00 e o recheio é personalizado pelo cliente, servindo de seis a oito pessoas. O peru recheado, decorado e guarnecido com farofa caseira sai por R$ 994,00. Confira a lista completa de ceia de Natal de Porto Alegre.