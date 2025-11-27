27 Novembro 2025

Novidade

Boteco japonês inspirado em um izakaya é novidade em Porto Alegre

O mercado da gastronomia japonesa não para de crescer no Rio Grande do Sul. Com tantas operações já estabelecidas na região, os sócios do Sushito Company embarcaram rumo ao Japão para trazer a Porto Alegre uma novidade: um izakaya. Bar típico japonês, o estabelecimento consiste em um espaço análogo aos tradicionais botecos, com comidas e bebidas para acompanhar encontros e happy hours. Leia a matéria completa.