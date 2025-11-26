Com espaço para 98 pessoas e fliperama, boteco japonês é novidade em Porto Alegre

O mercado da gastronomia japonesa não para de crescer no Rio Grande do Sul. Com tantas operações já estabelecidas na região, os sócios do Sushito Company embarcaram rumo ao Japão para trazer a Porto Alegre uma novidade: um izakaya. Bar típico japonês, o estabelecimento consiste em um espaço análogo aos tradicionais botecos, com comidas e bebidas para acompanhar encontros e happy hours.



Sócio-proprietário do Giozakaya (@giozakaya) , Jian Costa explica que a pesquisa de mercado foi bastante imersiva, com viagens a cidades brasileiras como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, além de uma ida ao Japão, a fim de conhecer de perto os izakaya para trazê-los para Porto Alegre da maneira mais fiel possível. “Nós resolvemos investir num bar, porque nossa pesquisa indica que, nos próximos 10 anos, o izakaya será o segmento que mais vai crescer no Brasil em termos de culinária asiática ”, afirma Jian sobre o conceito de sua operação, que inaugurou no início de novembro.



O cardápio é um dos destaques do Giozakaya. Com comidas típicas dos bares japoneses e drinks clássicos e autorais, o bar conta com a parceria da marca Suntory, rótulo japonês de gin, vodca e uísque. “Não tem como você vir aqui e não comer um guioza, um karaage, um takoyaki, um okonomiyaki. O ramen, que é um prato de massa fininha, bem caldoso, com um molho que é feito durante quatro ou cinco dias, com base de joelho de porco, pé de galinha, então é um caldo grosso e com muito sabor. Vamos ter um ramen de tomate, que eu não encontrei em nenhum izakaya no Brasil, mas que, no Japão, tem bastante, e eu fiquei encantado”, conta Jian.

LEIA TAMBÉM > Restaurantes japoneses fogem do tradicional e ampliam operações



Apesar de ter diversas opções, Jian destaca que o cardápio ainda é bastante reduzido em relação às operações japonesas. O Giozakaya tem alternativas de entradas, a partir de R$16,00; sandôs, de R$ 55,00; robatas, de R$ 10,00, e pratos quentes feitos na chapa, como guioza e ebi yaki, a partir de R$ 28,00; além de saladas, pratos com arroz, macarrão e sobremesas. Já nos drinks, tanto os autorais quanto os clássicos partem de R$ 35,00. Ainda há opções de doses, chopes e cervejas.



No entanto, o que chama atenção ao entrar no ambiente é o tamanho do espaço. Com capacidade para receber 98 pessoas, a operação conta com um balcão de nove metros, mesas, cadeiras estofadas, televisões e diversos ambientes, até uma sala de fliperama . “Todo o restaurante foi desenhado, então o ambiente é totalmente pensado por nós, inclusive as caixas de som, porque a ideia é ser também um listening bar”, destaca Jian. Apesar de ter diversas opções, Jian destaca que o cardápio ainda é bastante reduzido em relação às operações japonesas. O Giozakaya tem alternativas de entradas, a partir de R$16,00; sandôs, de R$ 55,00; robatas, de R$ 10,00, e pratos quentes feitos na chapa, como guioza e ebi yaki, a partir de R$ 28,00; além de saladas, pratos com arroz, macarrão e sobremesas. Já nos drinks, tanto os autorais quanto os clássicos partem de R$ 35,00. Ainda há opções de doses, chopes e cervejas.No entanto, o que chama atenção ao entrar no ambiente é o tamanho do espaço. Com. “Todo o restaurante foi desenhado, então o ambiente é totalmente pensado por nós, inclusive as caixas de som, porque a ideia é ser também um listening bar”, destaca Jian.

Um novo mercado

A ida ao Japão foi fundamental para a idealização do Giozakaya. “A base do cardápio foi feita toda lá, a partir daquilo que nós provamos e gostamos. No Japão, os cardápios eram bem extensos. Então, em comparação, o nosso ficou bastante reduzido, até para não confundir a galera que vem conhecer. Graças a Deus até agora isso tem dado certo, com um ótimo movimento”, ressalta Jian.



A viagem, no entanto, também resultou no nome do bar. “Quando fomos para o Japão, eu e minha esposa, ela estava grávida de quatro meses. Estávamos numa viela e minha filha se mexeu na barriga pela primeira vez. Nós queríamos fazer uma homenagem para ela, então juntamos o Gio, de Giordana, que é o nome dela, com o izakaya, que é bar. Então, o Giozakaya é basicamente o bar da Giordana”, conta Jian.

LEIA TAMBÉM > Restaurante japonês de Porto Alegre abre nova unidade no Bom Fim inspirada em bares do Japão



Para quem não está familiarizado com o conceito, Jian detalha as semelhanças e diferenças com a nossa cultura. “Os bares brasileiros costumam ter um torresminho, carne picada, picadão. A ideia não é muito diferente. O izakaya oferece a comida de rua japonesa, com espetinho de frango, de porco, de coração, onigiri. Ao olhar do brasileiro, é um bar com bastante técnica, porque você pode comer algo leve, se quiser; vegano, se quiser; fritura, se quiser”, explica.



O Giozakaya recebeu um investimento alto, de acordo com Jian, que preferiu não detalhar os valores. “Estamos vindo para fazer uma diferença na cidade, porque Porto Alegre merece esse carinho depois de tudo que aconteceu ano passado. Ao invés de aceitarmos propostas de fora, preferimos fazer uma extensão do nosso espaço aqui”, reconhece. Para quem não está familiarizado com o conceito, Jian detalha as semelhanças e diferenças com a nossa cultura. “Os bares brasileiros costumam ter um torresminho, carne picada, picadão. A ideia não é muito diferente. O izakaya oferece a comida de rua japonesa, com espetinho de frango, de porco, de coração, onigiri.”, explica.O Giozakaya recebeu um investimento alto, de acordo com Jian, que preferiu não detalhar os valores. “Estamos vindo para fazer uma diferença na cidade, porque Porto Alegre merece esse carinho depois de tudo que aconteceu ano passado.”, reconhece.

O Giozakaya é um bar típico do Japão, com opções de comidas e drinks Dener Pedro/Especial/JC

Onde encontrar o Giozakaya

O Giozakaya é parte do Sushito&Co e integra o Complexo Kaizen, projeto dos sócios da operação que visa fortalecer os negócios através da proximidade entre eles. O complexo fica na Zona Leste da Capital e ocupa todo o quadrante entre as avenidas João Wallig e Teixeira Mendes, e as ruas Hugo Candal e Prudente de Moraes, onde ficará, além do Sushito Experience e do Giozakaya, um restaurante omakase, projetado para inaugurar no primeiro semestre de 2026.



O endereço de entrada para o Giozakaya é na avenida Teixeira Mendes, nº 1151, bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre. O horário de funcionamento da operação é das 18h30min à meia-noite, de segunda-feira a sábado.