O coração do Moinhos de Vento ganhou uma nova pizzaria: a Mesa Pizza. Nascida a partir do restaurante Mesa, que já funciona há cinco anos, a nova operação fica em frente à matriz e surgiu como uma expansão estratégica dos sócios. Vindo do ramo do entretenimento, Rodolfo Becker é um dos nomes à frente do negócio, que foi batizado por causa de sua hospitalidade ao receber amigos em casa, sempre na mesa. Leia a matéria completa.
Novidade
Restaurante do Moinhos de Vento abre pizzaria napoletana
