19 Novembro 2025

Inspiração

Jovem gaúcho compartilha experiência em intercâmbio social

Estudantes atingidos pelas enchentes participaram de intercâmbio na Espanha

O Partiu Futuro Reconstrução, promovido pela Renapsi e realizado pelo governo do Rio Grande do Sul, selecionou cinco adolescentes impactados pelas enchentes de maio de 2024 para um intercâmbio na Espanha. Lukas Kalkmann compartilha os principais aprendizados a partir da experiência. Leia a matéria completa aqui.