Hambúrguer de costela é a aposta de nova operação no Moinhos de Vento

Apesar de ter sido inaugurada em setembro deste ano, a história do

A Costela

começa há alguns anos. Proprietário do negócio, Lucas Pedroso decidiu empreender em 2020, em meio à crise decorrente da pandemia de Covid-19. Com os pais desempregados, criou a marca, que iniciou como um delivery da carne junto com complementos. Depois de uma decepção inicial pela dificuldade de produção, que demandava quatro horas e dependia de encomendas prévias, o negócio passou por transformações até se tornar uma

hamburgueria delivery

em março deste ano. Enxergando o potencial do projeto, Lucas decidiu que era o momento de dar um passo adiante:

abrir uma loja física