30 Outubro 2025

Novidade

Restaurante japonês de Porto Alegre abre nova unidade no Bom Fim inspirada em bares do Japão

Inaugurado em 2022, no bairro Moinhos de Vento, o Nikō Sushi Club (@nikosushiclub) está ganhando uma nova unidade: o Nikō Bā. Inspirado nos izakaya, bar típico japonês, a proposta da nova operação é diferente da primeira. Enquanto a loja do Moinhos era focada em sushi e pratos frios, a do Bom Fim chega com pratos quentes e drinks com insumos do país asiático. Leia a matéria completa.