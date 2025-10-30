30 Outubro 2025

Negócios

Dona da Juro de Dedinho conta como superou crise após ação da Vigilância Sanitária

Paola Parmigiani, 27 anos, viveu em 2025 um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória empreendedora. Durante uma fiscalização da Vigilância Sanitária, vazou a foto de sua marca, a Juro de Dedinho. Em seguida, as redes sociais e a imprensa foram inundadas com notícias, que Paola desmente, de que sua linha continha glúten e alimentos vencidos - contrariando o propósito do negócio. Leia a matéria completa.