Paola Parmigiani, 27 anos, viveu em 2025 um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória empreendedora. Durante uma fiscalização da Vigilância Sanitária, vazou a foto de sua marca, a Juro de Dedinho. Em seguida, as redes sociais e a imprensa foram inundadas com notícias, que Paola desmente, de que sua linha continha glúten e alimentos vencidos - contrariando o propósito do negócio.
Negócios
Dona da Juro de Dedinho conta como superou crise após ação da Vigilância Sanitária
