Inaugurada há quatro meses, a Muzza começou seu processo de expansão. Os sócios-proprietários Marcelo Libel e Cristobal Carrion são apaixonados pela cultura gastronômica de Buenos Aires e abriram, em maio, a operação que replica as pizzarias da capital argentina. O sucesso foi acima do esperado. Prova disso é que a dupla decidiu abrir sua segunda operação: a Muzza Empanadas, que servirá o lanche típico dos hermanos. Leia a matéria completa.
Pizzaria argentina de Porto Alegre vai abrir operação focada em empanadas
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login