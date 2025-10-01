01 Outubro 2025

Esmalteria do Mont'Serrat expande e abre franquia na Zona Norte de Porto Alegre

Criada pela empreendedora Suzanna Netuno, natural de Recife, a Cute Esmalteria abriu as portas em 2019 no bairro Mont'Serrat, em Porto Alegre. Seis anos após a inauguração da operação, a marca passa por um momento de expansão abrindo sua primeira franquia. Localizada na Zona Norte de Porto Alegre, no bairro Cristo Redentor, a nova unidade da esmalteria abriu as portas recentemente. À frente da primeira franquia da Cute está Lisiane Schaeffer, empreendedora de primeira viagem, mas que atua na área de gestão financeira e de pessoas há mais de uma década. Leia a matéria completa.